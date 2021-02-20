Российская стюардесса частного самолета раскрыла роскошную сторону своей работы

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, рассказала о том, какие преимущества доступны представителям ее профессии. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь бортпроводница упомянула, что благодаря работе ей не приходится самостоятельно платить за проезд на такси и использование сотовой связи. Также, как правило, при заселении в отель в ходе командировки ей гарантировано проживание в одиночку.

Кроме того, блогерша отметила, что считает значительным плюсом навыки работы с роскошным текстилем и косметическими средствами, а также способность разбираться в высокой кухне, вине, кофе, флористике и дорогом фарфоре.

«Гостеприимство и доброжелательность становятся привычкой в жизни», — также отметила автор ролика, упомянув вдобавок в числе плюсов хорошую заработную плату и чаевые.

5 февраля другая российская стюардесса бизнес-авиации рассказала о том, какими тайными навыками должна обладать такая бортпроводница. Отвечая на вопросы подписчиц о собеседовании, обучении и тонкостях работы, в первую очередь Диана посоветовала девушкам отправиться на занятия по сервировке блюд. Кроме того, она рекомендовала будущим кандидаткам пройти курсы сомелье.