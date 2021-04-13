Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров

Бортпроводники назвали самые жуткие случаи, с которыми им приходилось сталкиваться во время уборки самолета после пассажиров. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на соотвествующий тред на Reddit.

Так, кто-то из сотрудников возмутился по поводу остатков еды и крошек от крекеров и печенья. При этом другая стюардесса пожаловалась на пассажира, которого стошнило прямо на откидной столик.

По словам уборщика, занимавшегося чисткой лайнера RJ-200, худшим, что ему приходилось видеть за всю работу, было пассажирское кресло в огромных пятнах крови.

Кроме того, члены экипажа рассказали, что во многих случаях сиденья остаются в настолько плохом состоянии, что не поддаются уборке. В таких ситуациях сотрудники авиакомпании должны успеть заменить его до следующего полета.

«В прошлом году мы с девушкой зашли в самолет, а у ее кресла полностью отсутствовала нижняя часть», — поделился воспоминанием один из пользователей форума.

Ранее в апреле стюардесса предупредила пассажиров об опасности сидений возле иллюминатора. Как уточнила девушка, окно — одно из самых грязных мест на борту и к нему ни в коем случае не стоит прижиматься лицом. Бортпроводница привела пример того, как люди кашляли и чихали прямо на поверхность окна.