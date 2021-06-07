Россиянка рассказала об отдыхе в Сочи за 18 тысяч рублей

Российская туристка купила тур в Сочи за 18 тысяч рублей и рассказала о своих тратах во время отдыха. Подробностями своего путешествия девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Изначально вся путевка стоила 22 тысячи рублей за семь ночей, но благодаря программе туристического кешбэка путешественница получила скидку в четыре тысячи. Сумма покрывала расходы на перелет, проживание и трансфер от аэропорта до отеля.

Как рассказала автор статьи, ее номер напоминал общежитие — на три изолированные комнаты приходился один санузел. Питание в гостинице оплачивалось отдельно и стоило 860 рублей в день.

«Цены ресторанные! Получается достаточно дорого», — отметила девушка.

Ранее в мае россиянка рассказала о разочаровавшем бюджетном отдыхе на черноморском курорте. Отправившись в поселок Сукко, автор надеялась на спокойный и комфортный отпуск, однако она столкнулась с большим количеством детей и отсутствием выбора для развлечений.