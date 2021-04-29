Россиянам раскрыли оптимальную стоимость летнего отдыха в Красной Поляне

Оптимальная цена проживания в отелях Красной Поляны начинается от 5,5 тысячи рублей за двоих на три ночи. Такую стоимость летнего отдыха на горном курорте Сочи называют эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщается на сайте организации.

Самые бюджетные варианты проживания без питания на три ночи в Красной Поляне начинаются от 5,5 тысячи рублей. Как раскрыли специалисты, такая стоимость зафиксирована в мае, но в июле и августе она не изменится.

Отмечается, что цена размещения в отелях трехзвездочной категории на горнолыжных и пляжных курортах Сочи примерно одинаковая. Так, трехдневный отдых в горах для двоих туристов с завтраками обойдется в 10,9 тысячи рублей, около моря — 10,5 тысячи рублей.

В летнем сезоне отдых в горных гостиницах высшей категории (четыре и пять звезд) будет значительно выгоднее, чем в пляжных отелях. Например, если летом в Сочи можно найти варианты за 30 тысяч рублей, в Красной Поляне турист потратит около десяти тысяч рублей за отпуск на тех же условиях.

Эксперты добавили, что доля бронирований горных отелей Сочи значительно выросла в 2021 году. По их мнению, россияне заинтересовались не только более низкой стоимостью проживания, но и активным отдыхом — пешими и конными прогулками, оздоровительным и экстремальным туризмом.

Ранее в апреле россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на продленных майских праздниках. По оценкам специалистов, неделя отдыха внутри страны обойдется россиянам примерно в 25-35 тысяч рублей.