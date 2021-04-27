Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на продленных майских праздниках

Неделя отдыха внутри страны на продленных майских праздниках обойдется россиянам примерно в 25-35 тысяч рублей. Оптимальную стоимость раскрыл президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает агентство «Москва».

Эксперт пояснил, что тур по такой стоимости можно приобрести в Санкт-Петербург — северная столица остается одним из самых популярных направлений среди россиян в период выходных в мае.

Отмечается, что как и прошлом году, россияне предпочтут отдохнуть на черноморских отечественных курортах — в Сочи и Крыму. Также туристы традиционно поедут в санатории Кавказа.

Ранее в апреле сообщалось, что после новости о продлении майских выходных россияне захотели улететь в трех направлениях: Геленджик, Сочи и курорты Кавказских Минеральных Вод.

23 апреля президент Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими с обещанием подписать соответствующий указ. С предложением о продлении выходных выступил Роспотребнадзор. По словам главы ведомства Анны Поповой, это нужно прежде всего для эпидемиологической безопасности, так как 1 мая россияне скорее всего поедут на дачу, через пару дней вернутся для работы, а потом снова поедут за город.