Россиян предупредили о перегруженности Черноморского побережья

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова предупредила россиян о перегруженности Черноморского побережья. Она рассказала в интервью «Известиям», что это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.

По ее словам, сейчас на всем юге наблюдается дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение.

Она назвала ключевой задачей на ближайшие годы увеличение количества «качественных, современных, круглогодичных отелей».

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», — пояснила Догузова.

Ранее в июне российский турист побывал на рынке в Севастополе и описал цены фразой «зависит от наглости продавцов». Как отметил турист, главный товар для отдыхающих на полуострове в июне — ягоды. Стоимость клубники в первый летний месяц — от 140 до 200 рублей за килограмм, черешни — около 350.

В начале июня отели Сочи начали массово снижать цены на летний сезон из-за отсутствия туристического спроса. Как считает пресс-секретарь российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ажиотаж в мае с высокими ценами на популярном черноморском курорте был связан исключительно с закрытием авиасообщения с Турцией.