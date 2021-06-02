Россиянин описал цены на рынке в Крыму фразой «зависит от наглости продавцов»

Российский турист побывал на рынке в Севастополе и описал цены фразой «зависит от наглости продавцов». О стоимости овощей и фруктов в июне он рассказал в своем личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил турист, главный товар для отдыхающих в Крыму в июне — ягоды. Стоимость клубники в первый летний месяц составляет от 140 до 200 рублей за килограмм, черешни — около 350. Такая высокая цена, по словам россиянина, из-за «неурожая» — в этом году «весна была холодная и затяжная».

«Зависит от сорта, размера, количества торговцев в этот день в этой точке и наглости продавцов», — так прокомментировал ценообразование на рынках отдыхающий.

Также автор предупредил, что местные продавцы «любят обманывать брата-туриста» — первые поставки персиков и абрикосов из Турции выдают за местные фрукты. Цена на них начинается от 220-250 рублей за килограмм, что по наблюдениям путешественника, «удивительно недорого».

Крымские помидоры мужчина посоветовал брать по цене не ниже 160-180 рублей за килограмм. Огурцы можно купить по 70-80 рублей за килограмм, капусту — 45-50 рублей, молодую картошку — 85 рублей, кабачки — 70 рублей.

В заключение россиянин отметил, что цены в других городах Крыма могут отличаться — из-за перекупщиков и «туристической нагрузки». По его мнению, стоимость овощей и фруктов в Ялте, Гурзуфе и Алуште самая высокая.

Ранее в мае российский турист отдыхавший в Сочи, отправился на местный рынок и возмутился «космическими ценами» на представленные на прилавках продукты. Мужчина выяснил, что одна форель стоит тысячу рублей, а одна вобла — 100 рублей. Также он отметил завышенные цены на ягоды — небольшой контейнер с малиной можно купить за тысячу рублей, голубики — за 700 рублей.