Россиян предупредили о возможных крупных затратах за границей

Председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов предупредил в беседе с URA.RU, что россияне, отдыхающие за границей, рискуют потерять крупные суммы денег, если не воспользуются медицинской страховкой.

Эксперт напомнил, что практически во всех странах стоимость медицинских услуг для тех, кто не имеет местного гражданства, очень высокая. «Нужно учитывать, что стоимость может быть запредельной, цены могут быть совершенно шокирующими», — сказал Мохов.

Юрист также отметил, что есть страховые программы, которые включают медицинскую помощь, госпитализацию, транспортировку и даже расходы за потерянные билеты, если человека поместили в карантин и он не смог улететь. Специалист посоветовал заранее узнать, входят ли в страховой пакет случаи, которые связаны с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что отели Сочи начали массово снижать цены на летний сезон из-за отсутствия туристического спроса. Как считает пресс-секретарь российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ажиотаж в мае с высокими ценами на популярном черноморском курорте был связан исключительно с закрытием авиасообщения с Турцией. Тогда многие туристы предпочли отдых в Сочи. По словам эксперта, в летнем сезоне ситуация поменялась.