Отдохнувший в Дубае россиянин раскрыл способы сэкономить на отпуске

Российский путешественник, отдыхавший в Дубае несколько месяцев, рассказал о способах экономии на отдыхе. Свои хитрости блогер Антон Соколов раскрыл в интервью «Ленте.ру».

Так, по словам туриста, авиабилеты в Дубай могут обойтись бесплатно, если оформить специальную банковскую карту с кешбэком. Кроме того, при долгосрочном бронировании в одной из международных сетей отелей номер будет стоить две тысячи рублей в сутки.

Соколов уточнил, что цену за такое жилье чаще всего можно делить надвое, поскольку туристы редко ездят в отпуск в одиночку.

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Кроме того, в Дубае есть специальная Nol Card (электронная карта для всех видов общественного транспорта в службах Дубая), которая дает 50-процентную скидку на проезд в метро.

Также профессиональный путешественник поделился приложением Zomato, которое позволяет получить скидку на питание в эмирате. Он отметил, что более половины ресторанов Дубая включены в этот сервис и оплатить счет можно прямо с телефона, сразу получив выгоду в 30, 40 или 50 процентов.

Ранее, в апреле, российская туристка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время Рамадана. По ее словам, цены на проживание в отелях обычно снижаются, а во многих магазинах действуют распродажи. Также среди плюсов путешественница отметила возможность попробовать арабские десерты, которые готовят только в это время.

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