Россиянка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время Рамадана

Российская туристка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время Рамадана. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, цены на проживание в отелях обычно снижаются, а во многих магазинах действуют распродажи. Помимо этого, у туристов есть возможность попробовать арабские десерты, которые готовят исключительно во время Рамадана. Автор статьи отметила «ифтар» — особенный способ подачи вечерней трапезы, напоминающий шведский стол.

Также туристка рассказала об украшенных национальными фонарями улицах и праздничных мероприятиях, которые устраивают в некоторых торговых центрах.

«Ехать или нет — решает каждый самостоятельно, но как вы видите, особых ограничений для туристов в это время года нет. Ковидные ограничения стесняют больше», — резюмировала путешественница.

Ранее россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Дешевые билеты на арабский курорт предлагает авиакомпания Flydubai, запустившая дополнительные рейсы из Москвы, Самары, Казани и Санкт-Петербурга.