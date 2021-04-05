Россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в ОАЭ

Российским туристам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах после открытия границ. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, чтобы сэкономить на путешествии, россиянам предложили недорогие туры на популярный арабский курорт в связи с запуском дополнительных рейсов авиакомпании Flydubai сразу из нескольких городов. Купить билеты по невысокой стоимости можно из Москвы, Самары, Казани и Санкт-Петербурга. По словам аналитиков, цены на туристические пакеты упали на 30-50 процентов.

«На рейсах Flydubai из Москвы у нас 100 мест в неделю, по 20 мест в день (вылеты пять раз в неделю: понедельник, среда, четверг, суббота и воскресенье), из Казани (по субботам) и Екатеринбурга (по воскресеньям) — по 30 мест на рейсе. Из Самары (вылеты по субботам) — 20 мест», — поделился подробностями сотрудник авиакомпании.

Как уточнили эксперты, рынок давно нуждался в бюджетных авиаперевозках в ОАЭ, так как в апреле и в мае традиционно наблюдается наплыв туристов и высокий спрос на билеты. Также аналитики турагентства «Русский Экспресс» предсказали рост предложений в среднем сегменте объектов размещения. Речь идет о трехзвездочных и четырехзвездочных отелях в в Шардже, Рас-эль-Хайме, Фуджейре.

Ранее россиянам раскрыли способ купить недорогие билеты в Дубай на майские праздники. По словам экспертов портала TourDom.ru, гораздо выгоднее лететь в ОЭА с пересадками, так как цены на стыковочные рейсы, как правило, в 2-3 раза ниже прямых.