В России сообщили о возможности отмены рейсов в ОАЭ из-за разногласий стран

Авиакомпании России могут начать отменять чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты с 28 марта, сообщил источник ТАСС, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

Причиной отмены может стать отсутствие разрешений на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, которые до сих пор не выданы. По словам источника, под отмену могут попасть рейсы, на которые уже забронировано до 50 тысяч авиабилетов.

«Все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы в Дубай из Москвы, до последнего ждали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Но поскольку авиавласти РФ для авиакомпаний ОАЭ не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург, нашим авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали», — отметили в «Победе».

Собеседник агентства добавил, что у «Победы» уже полностью проданы билеты на все рейсы до конца майских праздников.

Ранее в России резко возросла стоимость авиабилетов в условиях ограниченного числа рейсов за границу. Как утверждают специалисты, ограниченное предложение на международных рейсах вызывает подорожание и на внутренних направлениях.