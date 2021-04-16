Турист прилетел в Дубай и угодил в тюрьму из-за одного действия перед поездкой

Турист из США употребил марихуану перед поездкой в Дубай и угодил в арабскую тюрьму. Об этом пишет Daily Mail.

24 февраля 51-летний бизнесмен из Лас-Вегаса Питер Кларк (Peter Clark), увлекающийся играми на приставках, решил полететь в ОАЭ, чтобы посмотреть арабские студии звукозаписи. За несколько дней до командировки мужчина употребил наркотик у себя дома (в штате Невада разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях — прим. «Ленты.ру»).

В Дубае Кларк успел провести всего один день — мужчину доставили в местную больницу с обострением панкреатита. В образцах мочи, взятие которых было необходимо для лечения, врачи нашли следы марихуаны. В соответствии с законодательством ОАЭ медики уведомили полицию эмирата о результатах анализов туриста.

В итоге американец был арестован и помещен в тюрьму на три дня за неправомерные действия. После освобождения он был вынужден оставаться в своей гостинице, ожидая решения прокуратуры о предъявлении ему обвинения. На данный момент Кларк не имеет права покидать страну.

«Я знал о строгих законах о наркотиках в Дубае, но ни на минуту не думал, что то, что я сделал на законных основаниях в своей собственной стране, приведет к моему аресту», — заявил Кларк.

Организация «Задержанные в Дубае», которая помогает заключенным иностранцам в арабской стране, заявила о готовности участвовать в судебном процессе на стороне американца.

По словам ее основательницы, Радхи Стирлинг (Radha Sterling), Кларку может грозить несколько лет тюрьмы. Она добавила, что посольству США в Дубае необходимо вмешаться в разбирательство данного дела.

Ранее в апреле гражданка Украины, которую задержала полиция Дубая из-за обнаженной фотосессии на балконе отеля, рассказала об условиях содержания в арабской тюрьме и угрозах убийства от сокамерников. По словам девушки, в тюрьме всем 12 задержанным моделям пришлось спать на одном матрасе, также у заключенных отобрали мобильные телефоны — за восемь дней никому из них не разрешили позвонить домой.