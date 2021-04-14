Задержанной из-за обнаженной съемки украинке грозили убийством в тюрьме Дубая

Гражданка Украины, которую задержала полиция Дубая из-за обнаженной фотосессии на балконе отеля, рассказала об условиях содержания в арабской тюрьме и угрозах убийства от сокамерников. Своей историей девушка поделилась с ТСН.ua.

По словам украинки, в тюрьме всем 12 задержанным моделям пришлось спать на одном матрасе, также у девушек отобрали мобильные телефоны — за восемь дней никому из них не разрешили позвонить домой.

«У нас отобрали абсолютно все, шманали (обыскивали — прим. «Ленты.ру»). Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой», — пожаловалась украинка.

Позже девушек перевели в карцер, в котором условия оказались еще более невыносимыми. Как вспоминает модель, в помещении весь день горел свет и стоял громкий гул от вентиляторов. За эти дни они пережили сильнейший стресс.

«Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились богу, чтобы нас не перевели в основную камеру — драки там продолжались каждый день, полицейские все это видели и ничего не предпринимали», — рассказала девушка.

Как пояснила украинка, она в первый и последний раз приняла участие в такой фотосессии, при этом, по словам девушки, она была в белье. «Мы не эскортницы и за съем деньги не получаем. Девочкам нравится ездить в Дубай бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании», — объяснила модель.

6 апреля сообщалось о депортации всех задержанных участниц обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубае. Модели обвинялись в публичном совершении непристойных действий и были заключены в тюрьму до завершения расследования.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.