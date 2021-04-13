Снявшиеся обнаженными в Дубае модели вернулись на Украину

Манекенщицы, которые снимались обнаженными на балконе отеля в Дубае, вернулись на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Папарацци запечатлели одну задержанных за откровенную съемку в арабской стране девушку в аэропорту Киева. «Просто ню-фотографии и ничего другого», — ответила Екатерина Кащенко на вопрос репортеров о случившемся. Вдобавок на своей странице в Instagram украинка пояснила, что она не позировала на балконе гостиницы Dubai Marina, а работала на фотосессии в качестве визажистки.

Отмечается, что остальные 11 моделей, прибывшие на Украину, отказались разговаривать с журналистами.

В апреле стало известно, что финансист и галерист Виталий Гречин организовал съемку, во время которой моделей фотографировали обнаженными на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Упомянутые кадры, опубликованные в соцсетях, возмутили общественность, и в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.

Вскоре появилась информация о том, что прокуратура Дубая приняла решение депортировать задержанных манекенщиц. Участницам съемки грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.