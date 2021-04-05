Раскрыто ожидающее снимавшихся голыми в Дубае россиянок наказание

Россиянкам, снимавшимся голыми на балконе отеля в Дубае, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей). Информацию об ожидающем нарушительниц наказании раскрыл РИА Новости представитель генконсульства России.

При этом отмечается, что организатору мероприятия может грозить до 1,5 года тюремного заключения и штраф в размере 50 тысяч дирхамов (приблизительно миллион рублей).

Тем не менее в генконсульстве ожидают, что в связи с наступлением месяца Рамадана местные власти могут помиловать участников фотосессии. Уточняется, что среди 40 задержанных моделей оказались восемь россиянок.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились пикантные видеоролики и фотографии — более десяти девушек снимались на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии.