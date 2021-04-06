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Определена судьба задержанных на вечеринке с голыми моделями в Дубае

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Кадр: видео Алексея Концова

Прокуратура Дубая определила судьбу задержанных участников вечеринки с голыми моделями на балконе одной из башен — все они будут депортированы. Об этом сообщил медиацентр правительства Дубая в Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана, прокуратура завершила расследование инцидента. Задержанные обвинялись в публичном совершении непристойных действий и хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов и были заключены в тюрьму до завершения расследования. При этом сроки, в которые будет проведена депортация, не уточняются.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет. Девушкам грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.

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