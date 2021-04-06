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Названо имя организатора вечеринки с голыми моделями в Дубае

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Кадр: видео Алексея Концова

Названо имя главного организатора вечеринки с голыми моделями в Дубае. Им, предположительно, оказался финансист и галерист Виталий Гречин, сообщает Telegram-канал Mash.

Гречин — выходец с Украины, имеет американское гражданство. Он родился в Киеве, с подросткового возраста живет в США и успел, по данным украинского медиа «Страна.ua», неоднократно сменить сферу деятельности. Он известен организацией вечеринок с большим количеством эскортниц и публикацией эротических фотосессий.

В интервью, которое он дал украинским СМИ несколько лет назад, мужчина указывал, что в США поддерживает Демократическую партию и даже жертвовал большую сумму денег на президентскую кампанию Барака Обамы.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.

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