Россиянок не оказалось среди задержанных за голые фото в Дубае

Россиянок не оказалось среди задержанных за фото с голыми девушками на балконе отеля в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — рассказали в дипмиссии. Однако, по словам дипломатов, среди задержанных есть гражданин России, которого обвиняют в организации фотосессии.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.

Также сообщалось, что в связи со скандальными фото был задержан российский IT-предприниматель Алексей Концов. Хотя россиянин непричастен к организации этих съемок, ему может грозить ответственность за то, что он выложил видео с ними в социальные сети.