Снимавший голых девушек в Дубае россиянин сбежал из ОАЭ

Петербургский фотограф Александр Тен, которого полиция ОАЭ считает фотографом нашумевшей фотосессии с голыми девушками на балконе отеля в Дубае, сбежал в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник.

Отмечается, что местные власти установили, что ранее задержанный россиянин Алексей Концов является организатором съемки, он остается под стражей. Сам Тен отрицает свое знакомство с Концовым и настаивает, что не имеет никакого отношения к скандальной фотосессии.

Ранее утверждалось, что задержанный IT-предприниматель Алексей Концов не имеет никакого отношения к съемкам фотосессии с голыми девушками в отеле, а лишь снимал происходящее из соседнего здания.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.