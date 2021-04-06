Губернатор заступился за задержанного из-за видео с девушками в Дубае россиянина

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заступился за российского IT-предпринимателя Алексея Концова, задержанного в Дубае из-за фотосессии с голыми девушками в отеле. Об этом он сообщил в Instagram-сторис на своей странице во вторник, 6 апреля.

«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку», — подчеркнул глава региона.

При этом ранее сообщалось, что Концов не имеет никакого отношения к съемкам фотосессии с голыми девушками в отеле. Он просто снимал номер в соседней гостинице и поделился увиденным на балконе со своими подписчиками, сообщает Baza в своем Telegram-канале. На кадрах были видны обнаженные женщины в соседнем здании.

Хотя задержанный российский гражданин непричастен к организации этих съемок, ему может грозить ответственность за то, что он выложил видео с ними в социальные сети. Уточняется, что предпринимателю наняли юристов, которые пытаются защитить его от наказания.

О том, что арестован автор фотографий и организатор мероприятия, стало известно из СМИ ранее 5 апреля. Чуть позже сообщили, что арестован Концов.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.