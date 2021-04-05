Названа личность арестованного из-за голых фото в Дубае россиянина

Стала известна предполагаемая личность россиянина, арестованного в Дубае в связи с фото обнаженных моделей на балконе. По данным Telegram-калана Mash, им оказался IT-предприниматель Алексей Концов.

По информации Mash, речь идет об организации «секс-вечеринке». Концову, основателю международной компании Involta, грозит уголовная ответственность по ряду статей. Сообщается также, что его родственники уже обратились за помощью к российским дипломатам.

О том, что арестован автор фотографий и организатор мероприятия, стало известно из СМИ ранее 5 апреля.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии.

После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.