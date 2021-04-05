Одной из задержанных за голое фото в Дубае оказалась дочь российского миллионера

Одной из россиянок, которые снимались голыми на балконе отеля в Дубае, оказалась дочь российского олигарха. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

Как сообщает издание, 3 апреля в соцсетях появились кадры, на которых более 10 девушек позируют обнаженными в гостинице Dubai Marina. Описанные снимки возмутили общественность, и в этот же день участниц фотосессии задержала полиция.

Известно, что среди 40 задержанных была дочь миллионера и бывшего банкира Национального корпоративного банка. Помимо нее, сотрудники правоохранительных органов поместили под стражу семь россиянок, а также гражданок Украины, Молдовы и Белоруссии.

Отмечается, что девушкам грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей). При этом организатор мероприятия может отправиться в тюрьму на 1,5 года тюремного заключения и получить штраф в размере 50 тысяч дирхамов (приблизительно миллион рублей). Однако в генконсульстве ожидают, что в связи с наступлением месяца Рамадана местные власти могут помиловать участников фотосессии.