Названо число украинок среди задержанных в Дубае за обнаженную съемку

Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказались 11 украинок. Такое число называет РИА Новости со ссылкой на МИД Украины.

Как отмечает министерство, 11 гражданок страны были задержаны по обвинению в нарушении норм общественной морали. В настоящее время консульство Украины в Дубае выясняет детали произошедшего.

По предварительным данным, среди участниц фотосессии было восемь россиянок, однако позже в генконсульстве России в Дубае опровергли эту информацию. Выяснилось, что были задержаны гражданки Украины, Белоруссии и Молдавии.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились пикантные видеоролики и фотографии — более десяти девушек снимались на балконе отеля в Дубае абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.