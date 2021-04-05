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Поездка в Дубай ради увеличения груди обернулась для туристок арестом

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Фото: Collins Court

Туристок из Ирландии арестовали после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов из-за отказа пройти карантин. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что две жительницы Дублина отправились в Дубай, чтобы сделать операцию по увеличению груди. По приезде в Ирландию они были арестованы в аэропорту из-за отказа пройти двухнедельный карантин в специальном отеле.

На следующий день обе предстали перед судом. По мнению их адвоката, нарушение закона было незначительным. В итоге суд отпустил путешественниц на свободу под залог из-за несоблюдения установленных законом правил передвижения, введенных во избежание распространения коронавируса. Также ирландок обязали изолироваться в карантинной гостинице на две недели.

Однако инспектор и сотрудник аэропорта Люк Лейси (Luke Lacey) заявил, что освобождение женщин — это «издевка над законом о здравоохранении» и «чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер».

В ноябре 2020 года двух британских туристок арестовали из-за того, что они повезли детей купаться ночью в заливе Касуэлл. Женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели обнаружили их замерзшими после плавания в ледяной воде.

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