Пьяный поляк поиздевался над стюардессами в самолете и оказался под арестом

Пьяный пассажир самолета, издевавшийся над стюардессами и отказывавшийся надевать маску, оказался под арестом по прилету в аэропорт. Об этом пишет Daily Mail.

30-летний Адриан Фронт (Adrian Front) 29 января возвращался в Манчестер из родного Кракова (Польша), где навещал свою годовалую дочь. Во время полета мужчина употреблял виски с водкой и игнорировал требования экипажа надеть на лицо защитное средство. По словам стюардесс, он был груб и позволял себе нецензурные ругательства.

Полиция британского аэропорта была заранее предупреждена о буйном пассажире, поэтому по прилету он был арестован сотрудниками правоохранительных органов и выведен в их сопровождении из самолета. После инцидента авиакомпания подала на Фронта в суд.

Во время заседания путешественник признал, что находился в нетрезвом состоянии. Его адвокат Саманта Коркоран (Samantha Corcoran) заявила, что у подсудимого недавно родился ребенок, однако его семья распалась, и мать забрала дочь обратно в Польшу. Он не мог навестить ее в течение шести месяцев.

«Очевидно, что возвращение домой после встречи с маленькой дочерью далось ему довольно нелегко. Он признал, что употреблял алкоголь, так как чувствовал себя ужасно, снова разлучившись со своим ребенком», — заявила Коркоран.

Адвокат также добавила, что у ее клиента хороший характер и ранее не было судимостей. «В любом случае он знает, что у него нет оправданий своему поведению», — отметила она.

Ранее в феврале сообщалось о пассажирке, которая устроила пьяную драку на борту самолета и была заключена в тюрьму. Женщина летела вместе с дочерью, которая тоже была уличена в непотребном поведении и также получила срок.