Работница благотворительной организации обругала матом стюардесс и села в тюрьму

Работница благотворительной организации была заключена в тюрьму на три месяца из-за пьяной драки на борту самолета, которую она спровоцировала с дочерью. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел 19 января 2020 на рейсе авиакомпании EasyJet из Манчестера (Великобритания) в марокканский город Агадир. 57-летняя Карин Паркс (Karin Parkes) и ее дочь, 35-летняя бывшая государственная служащая Кэрри Паркс (Carrie Parkes), начали распивать бутылку джина, приобретенную перед вылетом в аэропорту. Женщины также начали оживленно общаться с группой из 14 мужчин, которые, предположительно, направлялись на «мальчишник».

Бортпроводник Лиам Диксон (Liam Dickson) обратил внимание на ругань и шум в задней части самолета и сделал попутчикам замечание, попросив удержаться от нецензурной лексики. Это рассердило старшую Паркс, и она ответила сотруднику авиакомпании матом, а после набросилась на него с кулаками. Затем еще несколько человек вскочили со своих мест и начали драку.

«В общей массе пассажиров мелькали кулаки. Выглядело так, будто в той части самолета поднялся бунт, там было не меньше 15-20 человек, и я был очень напуган», — рассказывает Диксон.

После начавшейся потасовки бортпроводник передал в кабину пилотов о случившемся, и капитану корабля пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Касабланки (Марокко). «Я никогда раньше в своей жизни не была так напугана на работе», — вспоминает другая стюардесса Бэт Холливэлл (Beth Halliwell).

В итоге нарушительниц порядка задержала полиция, а рядом с их сиденьями были обнаружены практически пустая литровая бутылка джина и пустые бутылки из-под водки. Как сообщила Кэрри Паркс, она пила алкоголь, чтобы успокоиться, так как забыла свое лекарство от биполярного расстройства. Девушка призналась, что действительно бывает болтливой и громкой, но при сильном волнении она этого не осознает. Она также заявила, что из-за принимаемых медикаментов не может ничего вспомнить, но все же сожалеет о своем поведении.

Ее мать Карин Паркс в свою очередь обвинила бортпроводников в «преувеличении» масштабов инцидента и в невежливом обращении. Женщина добавила, что ее дочь никогда бы не позволила себе произнести нецензурное слово в присутствии матери.

Тем не менее суд Великобритании признал Карин Паркс виновной в нападении на членов экипажа и приговорил ее к трем месяцам тюремного заключения. Британкам также запретили летать рейсами EasyJet в течение десяти лет, а Кэрри Паркс дополнительно получила три месяца условного заключения.

Ранее в октябре 2020 года сообщалось о массовой драке, которая случилась после посадки самолета в Пуэрто-Рико. Предположительно, поводом стали расистские и гомофобные оскорбления некоторых пассажиров в адрес трех чернокожих попутчиц. Происходящее попало на видео.