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Популярный арабский курорт ужесточил правила въезда

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Шарджа
Шарджа
Фото: Unsplash

Власти ОАЭ ужесточили правила въезда на популярный курорт Шарджа. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с 18 апреля приезжающим туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на английском или арабском языке, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в арабский эмират. При этом справка может быть сделана в любой аккредитованной лаборатории.

Путешественникам также нужно будет скачать приложение ALHOSN, а по прибытии в Шарджу сделать еще один ПЦР-тест на COVID-19 и до получения результатов оставаться на самоизоляции.

Еще в январе власти Дубая обновили условия въезда для иностранных туристов. Уже с 31 января путешественники приезжают в эмират только с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не менее чем за 72 часа до вылета. Ранее срок действия справки составлял 96 часов.

Ранее в апреле россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в ОАЭ. В связи с запуском дополнительных рейсов авиакомпании Flydubai сразу из нескольких городов, таких как Москва, Самара, Казань и Санкт-Петербург, у туристов появилась возможность купить билеты по невысокой стоимости. По словам аналитиков, цены на туристические пакеты упали на 30-50 процентов.

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