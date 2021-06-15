Россиянам раскрыли стоимость путешествия в Сочи семьей на машине

Путешествие на машине из Москвы в Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей. Такую стоимость раскрыли эксперты компаний «СберАвто» и «Эвотор» по итогам проведенного исследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитики выбрали для исследования маршрут по трассе М4, включающей 19 платных участков, и рассчитали расходы путешественников с учетом нескольких технических остановок, обеда в Воронеже, ужина и ночевки в Ростове-на-Дону. В результате они пришли к выводу, что поездка займет около 35 часов и обойдется в среднем в 25 497 рублей в одну сторону.

Согласно подсчетам, расходы на бензин для автомобиля среднего класса составят в среднем 6 127 рублей в одну сторону. Также эксперты учли траты в рамках подготовки к поездке: замену масла и фильтров (около шести тысяч рублей), покупка набора автомобилиста (1660 рублей) и аптечки (378 рублей), а также омывающей жидкости (123 рубля), автомобильных подушек (720 рублей), питьевую воду и снеки в дорогу (около 660 рублей).

За обед на четверых в Воронеже придется заплатить 1120 рублей, за ужин в кафе в Ростове-на-Дону — 1280 рублей. Номер на четверых в ростовской гостинице обойдется в 3744 рубля.

Также финансовый директор «СберАвто» Андрей Кузин посоветовал выбирать для поездки в Сочи кроссоверы — такие как Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq.

Ранее исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что самыми гостеприимными регионами, по результатам опросов, стали Нижний Новгород, Волгоград и Красноярск. Меньше всего туристов хотят видеть в Перми, Омске и Краснодаре. При этом, отмечается в сообщении, если в Перми и Омске опасаются, что рост турпотока приведет к суете и пробкам, то в Краснодаре жалуются на увеличение пробок на дорогах.