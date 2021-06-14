Россиянин отдохнул в Абхазии и развеял стереотипы об обмане туристов

Россиянин съездил в Абхазию и развеял стереотипы об обмане приезжих, которые сформировались у его соотечественников. Своей историей пребывания на курорте он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник рассказал, что на страну обычно льется слишком много необоснованного негатива. «Да, Абхазия далека от идеала или хотя бы до Турции, в плане сервиса. Да, обманывают здесь частенько, но чтобы воровство и грабежи — это вряд ли», — описал свои мысли автор.

Он отметил, что плохой имидж вокруг популярного региона может формироваться конкурентами и, в частности курортами России, а обычные туристы не должны складывать свое впечатление об Абхазии из-за одного-двух неприятных инцидентов.

«Абсолютно необъективно утверждать, что страна ужасна в целом, если вас пару раз надурили в ресторане или на экскурсии. Как можно судить обо всей стране и народе из-за нескольких неприятных случаев, произошедших с вами?» — недоумевает блогер.

Он добавил, что в Абхазии ему понравилось даже больше, чем на отечественных курортах. По его словам, природа там очень красивая, а люди чаще всего встречаются приятные.

Ранее в июне российская туристка посетила популярные пляжи в Сочи и Абхазии и выбрала лучший для отдыха курорт. Город Пицунду в Абхазии она назвала «любовью с первого взгляда» и отметила ухоженность и наличие свободного места для отдыхающих.