Россиянка сравнила пляжи в Сочи и Абхазии и выбрала лучший курорт

Российская туристка посетила популярные пляжи в Сочи и Абхазии и выбрала лучший для отдыха курорт. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Во время поездки блогерша сравнила Имеретинский пляж в Сочи и пляж Пицунда возле поселка Лидзава. По мнению девушки, побережье у Олимпийской деревни изменилось в худшую сторону из-за скопления туристов и крупных отельных комплексов. Пицунду, наоборот, она назвала «любовью с первого взгляда» и среди достоинств выделила ухоженность и наличие свободного места для отдыхающих.

Кроме того, девушка отметила, что прибрежная территория в Абхазии окружена сосновым бором, что ее очень порадовало. Тем не менее, у Пицунды нашлись недостатки — среди них путешественница назвала неразвитую инфраструктуру, маленькое количество точек питания и развлечений для детей.

В заключение автор выразила надежду, что абхазские пляжи не заполнят толпы туристов, как в Сочи.

«Иначе любители тихого, спокойного, не пафосного отпуска потеряют еще одно замечательное место для отдыха и путешествий», — подытожила путешественница.

Ранее в феврале эксперты сравнили цены на отдых в Сочи и Абхазии и пришли к выводу, что российский курорт обойдется дороже. Так, стоимость трехдневного проживания в отеле Сухуми начинается от 42 тысяч рублей на двоих, в то время как аналогичное предложение в Сочи будет стоить на 15 тысяч больше.