Российские туристы съездили в Абхазию и рассказали о ценах на курорте

Несколько туристов из России провели свой отпуск в Абхазии и оценили обстановку в стране. О своих впечатлениях об отдыхе и ценах на курорте они рассказали корреспондентам E1.RU.

Как призналась жительница Воронежа Наталья, она ездит на отдых в Абхазию с детства. По ее словам, ситуация в стране сильно изменилась с 1990-х годов — появляется все больше хороших отелей, магазинов и кафе. При этом цены на курорте она оценила как «демократичные». Например, двухместная комната обходится россиянке в две тысячи рублей в день.

Путешественник Вячеслав отметил, что снимает трехместную комнату за ту же цену и очень доволен проживанием — в его номере чисто, рядом находятся магазины и рынок, а за дорогу от аэропорта Адлера до гостевого дома он заплатил 500 рублей.

«В Сочи таких цен сейчас не найдешь. До пляжа сто метров, и людей очень мало», — добавил турист.

Местный экскурсовод в интервью изданию заявил, что в этом году все больше туристов интересуется турами в Абхазию. Путешественников привлекает история и природа страны. По его словам, снять дом на три-четыре человека в Пицундской сосновой роще можно за 1,5-4 тысячи рублей в сутки.

«У нас есть и бюджетное жилье, есть средние цены, есть подороже. То есть человек может выбрать. Это касается и кафе, и ресторанов, и туризма», — прокомментировал цены курорта гид.

Ранее в мае отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала о недовольных отпуском туристах. По мнению девушки, основная проблема отдыхающих, которые жалуются на неразвитую инфраструктуру, разруху и гуляющих по деревням коров, — завышенные ожидания. Путешественница считает, что в страну, наоборот, стоит приезжать ради нетронутой природы, «неповторимого колорита» и расслабляющего отдыха.