Россиянка отдохнула в Абхазии и описала отпуск словами «кот в мешке»

Российская туристка отправилась отдыхать в Абхазию и описала отпуск словами «кот в мешке». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась россиянка, она выбрала «не самый дешевый отель» в надежде получить хороший сервис. Номер обошелся ей в 4,1 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием. Тем не менее гостиница ее разочаровала — она отметила недоделки по ремонту и неблагоустроенную территорию.

«Как можно заселять в отель людей, когда кругом недострой? И с панорамным видом не обманули, действительно окна в пол, но с видом на стройку!» — пожаловалась туристка.

Девушка отметила хорошее качество местных продуктов, однако ее расстроили высокие цены. Также она поделилась, что на местных рынках сложно купить пляжные принадлежности.

«Отдых в Абхазии — это кот в мешке, никогда не знаешь, что попадется тебе на этот раз», — заключила туристка.

Тем не менее, автор осталась довольна экскурсиями — она успела посетить озера Голубое и Рица, водопады, дачу Сталина, и съездить самостоятельно в Пицунду и в Сухум.

Ранее в апреле россиянин рассказал о поджидающих туристов опасностях в Абхазии. Так, во время путешествия по стране мужчина пообщался с гидами и местными жителями, которые порекомендовали ему быть внимательным на рынках и «держать ухо востро», чтобы избежать обмана.