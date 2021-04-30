Россиянам стал доступен легкий способ добраться до Абхазии

Российские туристы смогут с легкостью добраться до Абхазии, купив единый билет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление АНО «Единая транспортная дирекция».

Так, между странами возобновляются мультимодальные пассажирские перевозки, которые станут решением в случае неудобных пересадок во время поездки. «Единый билет включает два варианта путешествия: поезд плюс автобус, самолет плюс автобус», — рассказали в компании.

Пересадки будут осуществляться в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера.

Воспользоваться услугой можно будет с 30 апреля по 30 сентября, туристам доступны пять городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

Кроме того, россияне смогут купить единый билет для поездок на курорты Приэльбрусья и к побережью Балтийского моря в Калининградскую область.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех туристов, возвращающихся из Абхазии любым транспортом, сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней. Уточняется, что до получения результатов необходимо самоизолироваться по месту жительства.