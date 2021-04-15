Россиянин рассказал о самых красивых местах для отдыха с палаткой в Абхазии

Турист из России рассказал о самых красивых местах Абхазии, где можно остановиться на отдых с палаткой. Об этом он поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил россиянин, разбить палаточный городок можно в любом понравившемся месте самостоятельно, так как в Абхазии много уединенных мест на побережье, или же остановиться в оборудованном и охраняемом кемпинге.

Мужчина рассказал, что за небольшую плату в 500-700 рублей в кемпинге можно разбить палатку, воспользоваться душем и туалетом, найти электричество и питьевую воду. На территории некоторых комплексов есть кафе и магазины. Большинство палаточных городков располагается на окраинах городов и поселков.

По словам туриста, самый известный кемпинг Абхазии находится за Пицундой, в районе Рыбзавода. Тем не менее, как отметил путешественник, там очень многолюдно.

Еще одним красивым местом для остановки с палаткой мужчина назвал храм Амбара в Гудаутском районе. «Это совсем другой отдых, единение с природой, когда засыпаешь и просыпаешься под шепот волн, наслаждаясь запахом эвкалипта», — заметил он.

Ранее в марте россиянин перезимовал в Крыму в палатке и поделился ощущениями. 47-летний Ленар Хужин рассказал, что находится в велопутешествии по республике уже больше полугода. Путешественник преодолел на велосипеде по полуострову уже более двух тысяч километров — он провел несколько дней в Керчи, затем проехал по крымскому побережью и остановился на привал на мысе Айя.