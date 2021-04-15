Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию

При пересечении российско-абхазской границы в любом направлении россиянам не потребуется сдавать тест на COVID-19. О новых правилах въезда разъясняется на сайте Кабинета министров Абхазии.

Отмечается, что, согласно решению Роспотребнадзора, вступившему в силу 15 апреля, все туристы, которые возвращаются с отдыха на территорию России любым транспортом, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней, а также изолироваться по месту жительства до получения результатов.

Тем не менее новое правило не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию республики на любой срок. «Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее в апреле российских туристов предупредили о проблемах при возвращении на родину. По информации экспертов, из-за ограничения регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля вернуться в Россию застрявшим на отдыхе туристам становится сложнее — некоторые стыковочные рейсы отменяются, цены на другие направления резко растут.