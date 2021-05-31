Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала о недовольных отпуском туристах

Россиянка отдохнула в Абхазии и объяснила, почему многие туристы недовольны отпуском в регионе. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по мнению автора статьи, основная проблема — это завышенные ожидания туристов, которые жалуются на неразвитую инфраструктуру, разруху и гуляющих по деревням коров.

Путешественница рассказала, что в страну, наоборот, стоит приезжать ради нетронутой природы, «неповторимого колорита» и расслабляющего отдыха.

«Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить в Абхазии», — утверждает блогерша. Также туристка предупредила, что в Абхазию стоит ехать только при четком понимании, какой формат отдыха предпочитает путешественник.

Ранее в мае россиянка отправилась в отпуск в Абхазию и описала поездку фразой «кот в мешке». Несмотря на то, что путешественница забронировала «не самый дешевый отель», она осталась разочарована из-за неухоженной территории и ремонтных работ.