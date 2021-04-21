Россиянин раскрыл схемы абхазских гаишников для обмана туристов

Россиянин раскрыл самые популярные схемы абхазских гаишников для обмана туристов, самостоятельно путешествующих на машине. Своими наблюдениями автор блога TrueStory Travel поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, большинство россиян попадаются на различии в ПДД между двумя странами, так как в Абхазии правила для водителей строже. Например, допустимое превышение скорости в России 20 километров в час, а в Абхазии штрафуют уже при превышении в 10 километров в час.

Также автор статьи отметил размытость местных правил дорожного движения, чем активно пользуются гаишники. В частности, нет четко обозначенных ситуаций, когда сотрудник полиции может забрать права у водителя, из-за чего документ изымают даже за незначительное нарушение.

«Разумеется, наши туристы не хотят остаться без водительского удостоверения в чужой республике, поэтому многие платят на месте», — подчеркнул россиянин.

Тем не менее, мужчина рассказал, что ДПС в Абхазии не очень жадные и в случае несерьезного нарушения можно «договориться» с ними за несколько сотен рублей. «Но иногда можно оставить и несколько тысяч — тут у кого как подвешен язык», — подметил автор.

Кроме того, блогер посоветовал путешествовать по региону на машине с абхазскими номерами, так как это снизит риск «нарваться» на сотрудника полиции. Другой способ избежать нежелательной встречи — ехать с гидом, который знает все особенности местных дорог.

«В Абхазии "доение" русских водителей поставлено на поток», — резюмировал путешественник.

Ранее в марте российский турист поделился самыми распространенными схемами обмана местными продавцами. Так, очень часто отдыхающих обманывают при покупке вина, а также при заказе экскурсий по неоправданно высоким ценам.