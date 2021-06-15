Россиянам рассказали о главных запретах при поездках в Чечню

Россиянам дали рекомендации перед поездкой в кавказский регион и рассказали о главных запретах во время путешествия. Памятку для туристов опубликовал канал «Чеченский след» на платформе «Яндекс.Дзен».

Авторы отметили, что несмотря на относительную безопасность и дружелюбность Чечни, там существует самобытный уклад жизни, который следует иметь в виду. Например, гостям республики не стоит ходить в открытой одежде, курить при людях, появляться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и расспрашивать местных жителей об их политических взглядах.

Также мужчинам настоятельно рекомендуется отказаться от рукопожатий при приветствии чеченок. По исламским традициям, прикосновения к чужой женщине считаются непозволительными.

Кроме того, отдыхающим семейным парам посоветовали воздержаться от выражения романтических чувств на публике — поцелуи и слишком близкие объятия могут возмутить местных жителей.

Ранее в апреле съездившая во Владикавказ москвичка рассказала о нравах местных мужчин. По ее словам, кавказцы постоянно флиртуют с туристками, при этом не желая вступать в долгосрочные отношения. Она добавила, что русские девушки воспринимаются «более развязными и лишенными предрассудков».