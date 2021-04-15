Москвичка съездила отдохнуть на Кавказ и удивилась нравам местных мужчин

Туристка из Москвы съездила отдохнуть на Кавказ и удивилась нравам местных мужчин. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогерша порекомендовала прибывать во Владикавказ в сопровождении мужчин, так как местные жители постоянно флиртуют с приезжими, при этом не желая вступать в долгосрочные отношения. По словам автора статьи, русские девушки воспринимаются «более развязными и лишенными предрассудков».

Кроме того, Владикавказ показался ей очень аутентичным и гостеприимным даже в мелочах. Москвичка удивилась розеткам, свисающим с деревьев для удобства горожан. «Гуляем мы по городу, все вокруг фотографируем, телефоны от такой активности быстро садятся, но не беда — везде же уличные розетки», — отметила путешественница.

Также туристка осталась в восторге от местной кухни, в особенности от домашних осетинских пирогов с сыром. Отдельно девушка выделила десерт «шекербура» — песочное печенье с ореховой начинкой. «Вот честно, мы ими объелись. А запивали мы тархуном вперемешку с минералкой», — поделилась эмоциями россиянка.

Ранее в марте россиянка отдохнула на Кавказе и описала свой отпуск фразой «еще раз не поеду точно». Так, Ессентуки показались туристке слишком скучными, а Кисловодск — неоправданно дорогим.