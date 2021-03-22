Россиянин отправился покорять горы Кавказа и умер

Отправившийся покорять кавказские горы россиянин был найден спасателями мертвым. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

В воскресенье, 21 марта, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пропаже на западном склоне Эльбруса 38-летнего жителя Таганрога, одного из участников туристической группы.

Поисковые работы продолжались двое суток — были исследованы северо-западный и северо-восточный склон Эльбруса. 22 марта в 13:02 тело туриста было обнаружено в расщелине водопада на глубине 20 метров.

Отмечается, что после транспортировки тела на базу Азау оно было передано следственно-оперативной группе.

Ранее в марте сообщалось о мужчине, который сорвался с отвесной скалы в Крыму и разбился насмерть. Альпинист упал с высоты около 80 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели обнаружили тело погибшего у подножия горы, его извлекли из труднодоступного места и передали полиции.