Мужчина сорвался с отвесной скалы в Крыму и умер

Мужчина сорвался с отвесной скалы в Крыму и разбился насмерть. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 8 марта, на горном массиве Малый Кильсе — Бурун в районе поселка Форос. Группа альпинистов в составе пяти человек осуществляла в указанной местности прохождение маршрута первой категории сложности.

По данным ведомства, лидер группы сорвался со связки с высоты около 80 метров, упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели обнаружили тело погибшего у подножия горы, его извлекли из труднодоступного места и передали полиции.

При этом оставшиеся альпинисты были эвакуированы и доставлены в более безопасный район.

В сентябре прошлого года сообщалось, что россиянин с семилетним внуком сорвались с пятиметровой скалы в районе музея «Херсонес Таврический» в Крыму. После случившегося пожилой мужчина умер на месте от полученных травм. Ребенка, находящегося в бессознательном состоянии, экстренно доставили в больницу.