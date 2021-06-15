Туристам рассказали о самых гостеприимных регионах России

Самыми гостеприимными регионами, по результатам опросов, стали Нижний Новгород, Волгоград и Красноярск, пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис о поиску работы SuperJob. Меньше всего туристов хотят видеть в Перми, Омске и Краснодаре.

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Исследование проводилось с 4 по 11 июня. Участие в нем приняли 9 тысяч респондентов старше 18 лет, из них по 1000 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а в остальных городах-миллионниках — по 500 человек.

На первом месте оказался Нижний Новгород: 52 процента опрощенных жителей ответили, что хотели бы, чтобы в регион приезжало больше туристов. Затем идет Волгоград (50 процентов), а замыкает тройку Красноярск (47 процентов).

Санкт-Петербург и Москва оказались посередине. Видеть в городе больше туристов хотели бы 45 процентов опрошенных петербуржцев и 35 процентов москвичей.

Самые низкие показатели — в Перми. Там приезжим рады меньше трети жителей. Чуть более гостеприимны в Омске и Краснодаре — по 32 процента.

При этом, отмечается в сообщении, если в Перми и Омске опасаются, что рост турпотока приведет к суете и пробкам, то в Краснодаре жалуются на увеличение пробок на дорогах.

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