В отелях России захотели создать отдельные комнаты для одной категории туристов

В Госдуму захотели внести законопроект, разрешающий создание отдельных комнат для курения на территории гостиниц. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Автором законопроекта стал заместитель председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Документ был разработан совместно с Российским союзом туриндустрии (РСТ) и сейчас выносится на экспертный совет.

Создание помещений для курящей категории граждан, согласно законопроекту, возможно как в помещениях с вентиляцией, так и на улице. При этом все расходы лягут на владельцев туристических объектов.

По словам депутата, нарушение запрета на курение на территории гостиниц является большой проблемой и носит масштабный характер — из-за отсутствия специально отведенных мест на открытом воздухе одни гости могут курить на балконах и в туалетах номеров, другие — в комнатах, коридорах, лифтах, холлах и на лестничных пролетах здания.

«Тем самым пагубное воздействие окружающего табачного дыма на некурящих граждан, находящихся на территории здания, только увеличивается, не говоря уже о создании угрозы пожарной безопасности», — уточнил Кривоносов.

В 2020 году в московском аэропорту Шереметьево заработали специализированные помещения для курения. Курилки со всем необходимым оборудованием ввели в эксплуатацию в нескольких бизнес-залах аэропорта.