Появились первые фото новых курилок в московском аэропорту

Московский аэропорт Шереметьево показал фотографии одного из вариантов оборудования курительных комнат в международном терминале С. Первые снимки, представленные пресс-службой аэропорта, появились в распоряжении ТАСС.

На одном из фото видно, что новая курилка, размещенная в бизнес-зале терминала, оборудована креслами и диванами. В комнате для курения установлены тумбочки со встроенными зарядками для электронных устройств, а также организована система вентиляции и очистки воздуха.

Ранее в январе стало известно о том, что Шереметьево уже в начале 2020 года откроет на своей территории 14 курилок. В свою очередь в аэропорту Домодедово заявили, что с 2013 года все бывшие курительные комнаты были переоборудованы и теперь их сделают на новых площадях. В столичном Внуково курилки не демонтировали, поэтому аэропорт также вернет их в эксплуатацию в ближайшее время.

12 декабря прошлого года депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в стерильных зонах. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных комнатах, которые оборудованы системами вентиляции. Спустя две недели, 28 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения.

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