В московском аэропорту заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево заработали специализированные помещения для курения. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко, передает в пятницу, 17 января, ТАСС.

По его словам, курилки со всем необходимым оборудованием уже ввели в эксплуатацию в нескольких бизнес-залах аэропорта. Других подробностей собеседник агентства не привел.

11 января аэропорт Шереметьево показал фотографии одного из вариантов устройства курительных комнат в международном терминале С. В помещении, в частности, установлены тумбочки со встроенными зарядками для гаджетов, а также организована система вентиляции и очистки воздуха.

Ранее в январе сообщалось, что Шереметьево уже в начале 2020 года откроет на своей территории 14 курилок. В свою очередь, в аэропорту Домодедово заявили, что с 2013 года все бывшие курительные комнаты были переоборудованы и теперь их сделают на новых площадях. В столичном Внуково курилки не демонтировали, поэтому аэропорт также вернет их в эксплуатацию в ближайшее время.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в стерильных зонах в начале декабря прошлого года. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных комнатах, которые оборудованы системами вентиляции. Спустя две недели, 28 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения.

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