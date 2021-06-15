В Крыму допустили введение новых ограничений из-за коронавируса

В Крыму допустили введение новых ограничений для туристических объектов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в среду, 16 июня, Общественная палата Крыма проведет заседание, на котором будут выработаны рекомендации по ужесточению контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, в частности, социальной дистанции и ношения масок, а также по возможным ограничениям работы туристических объектов.

По словам руководителя палаты Александра Форманчука, главным сообщением к крымчанам станет призыв к активной вакцинации, так как ввиду большого потока отдыхающих из разных регионов России в республику, в том числе из Москвы, повышаются риски распространения коронавируса.

«Мне кажется, что ограничения здесь неизбежны, но посмотрим на динамику (...). Я не исключаю и таких мер, но они должны быть точечными, выборочными», — добавил Форманчук.

Ранее в июне профессор вирусологии Александр Чепурнов предложил не пускать в самолеты россиян, которые не переболели COVID-19 и не прошли вакцинацию, из-за повышенного риска распространения инфекции на борту. При этом, по его словам, такая мера не будет считаться принудительной.