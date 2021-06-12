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Назван идеальный вид отпуска для переболевших коронавирусом россиян

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Людям, переболевшим коронавирусом, стоит планировать спокойный отпуск свежем воздухе с умеренной физической активностью и правильным питанием. Такое мнение выразил инфекционист Евгений Тимаков в интервью ТАСС.

По его словам, у людей, перенесших коронавирус, ослаблена иммунная система. Из-за этого их организм подвержен не только инфекционным и бактериальным заболеваниям, но и возникновению раковых опухолей. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на организм, тем, кто перенес COVID-19 рекомендуют отказаться от длительных перелетов, смены часовых поясов и резкой перемены давления.

«Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс», — порекомендовал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

При этом многое, по мнению иммунолога, зависит от того, насколько тяжело пациент перенес заболевание, есть ли у него постковидый синдром и от многих других факторов. Поэтому перед поездкой стоит посоветоваться с врачом.

«Если у кого-то давление, <...> память нарушается или еще что-то, то лучше никуда не ехать. В своей широте поехать в местный санаторий, пройти курс реабилитации. Если нет никаких осложнений, все хорошо, пожалуйста, можно, наверное, ехать», — сообщил Жемчугов.

При этом, по статистике, риск постковидных осложнений есть у половины всех пациентов старше 50 лет. А при наличии сопутствующих заболеваний этот показатель только растет. Поэтому в течение месяца после выздоровления им советуют никуда не выезжать. В особенности, это касается местности с жарким климатом и высоким давлением.

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