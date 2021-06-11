Россияне раскрыли истинные цели своих путешествий

Четверть опрошенных российских путешественников считают главной целью своей поездки создание фотографий для социальных сетей. Об этом сообщается в исследовании экспертов авиакомпании S7 Airlines, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно предоставленным данным, 24 процента российских туристов признают, что истинная цель их отдыха — формирование контента для страниц в сетях. При этом 42 процента респондентов выкладывает все снимки из отпуска в течение недели.

Кроме того, треть респондентов выбрали основной целью поездки возможность получение загара, столько же — желание попробовать новую кухню. Только 18 процентов опрошенных берут отпуск ради заведения новых знакомств.

Большинство участников исследования (67 процентов) получают от отдыха и посещение незнакомых мест новые впечатления, а больше половины россиян (57 процентов) уезжает отдыхать, чтобы перезагрузиться и отвлечься от работы.

Ранее в июне россияне рассказали о планируемых тратах на отпуск. Так, большинство из опрошенных рассказали, что собираются потратить на путешествия от 20 до 40 тысяч рублей.