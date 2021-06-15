В России предложили заранее сообщать туристам об ограничениях на поездки

Ростуризм обратился в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и Роспотребнадзор с предложением заранее сообщать российским туристам о возможных решениях по снятию ограничений на поездки за границу. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия».

По словам главы ведомства, россиянам важно планировать исход ситуации заблаговременно. Уточняется, что на данный момент самым ожидаемым решением является продление запрета на авиасообщение с курортами Турции до 21 июня.

Ранее Догузова предупредила россиян о перегруженности Черноморского побережья. По ее словам, сейчас на всем юге наблюдается дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. Она назвала ключевой задачей на ближайшие годы увеличение количества «качественных, современных, круглогодичных отелей».

В июне в Ростуризме допустили, что у россиян появится возможность отдохнуть на курортах Турции летом. Глава Ростуризма напомнила, что у туроператоров есть долги перед людьми, оплатившими полностью или частично туры до закрытия сообщения.

31 мая сообщалось, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Она продлится до 21 июня включительно.